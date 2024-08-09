4-й день операції ЗСУ в Курській області. Українські сили просуваються вглиб території Росії за трьома напрямками (карта)

У ніч на 6 серпня ЗСУ зайшли на територію Росії в районі міста Суджа Курської області. У наступні дні вони просунулися вглиб території за трьома напрямками та майже вичавили російські сили із Суджі. Ось що відомо про операцію ЗСУ вдень 9 серпня з відкритих джерел (повідомлень осінтерів, Z-пабліків і пабліків населених пунктів Курської області). Ці дані зʼявляються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.

Українськи сили обійшли Суджу з півночі та поступово вичавлюють російські сили з міста. Ще 7 серпня зʼявлялись репортажі російських телевізійних кореспондентів із центра Суджі — військових на них не було помітно. Восьмого серпня були повідомлення, що ЗСУ захопили міст через річку Суджа на півночі та погрожують гарнізону міста з флангу.

З «виступу» біля Суджі українські сили пішли трьома напрямками: на міста Коренєво і Льгов та в бік Курська. Судячи з повідомлень Z-пабліків, вони одночасно наступають вздовж автомобільних трас і проводять рейди вглиб території — атакують російські сили з флангів, намагаючись перерізати постачання передових підрозділів. Тим часом ЗСУ заводять на плацдарм на півночі від Суджі важку техніку і формують укріпрайон.

У напрямку траси 38К-030 українські сили намагаються зайти в райцентр Коренєво. Обходячи російські сили з флангу, вони (дані не підтверджені) почали бої за село Снагость. У напрямку траси 38К-024 бої ідуть на підступах до села Мала Локня. У напрямку траси 38К-004 бої тривають на підступах до села Мартинівка.