Бійці СБУ вразили дроном ще один гелікоптер РФ у Курській області

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ вразили ще один російський гелікоптер за допомогою FPV-дрона.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

СБУ / «Бабель»

Це сталось у Курській області Росії. Доля гелікоптера наразі невідома. Джерела не уточнюють, коли саме провели цю спецоперацію.

Днями СБУ вперше вразила російський вертоліт за допомогою дрона — теж у Курській області. Це унікальні операції в історії воєн.

Що відбувається в Курській області

Вранці 6 серпня російські телеграм-канали почали повідомляти про бої в Курській області РФ, що межує із Сумщиною, і нібито великий наступ Збройних сил України. З того дня росіяни щільно обстрілюють Сумську область ракетами й авіабомбами.

Генштаб ЗСУ не коментує події в Курській області РФ. Спочатку російське Міноборони запевняло, що противника витиснули, але згодом видалило згадку про це.

Бої не вщухають і 9 серпня. Російська служба «Радіо Свобода» аналізує бої та стверджує, що нібито українські військові за день пройшли понад 30 кілометрів дорогою від Суджі до Курська. Загальна площа, на якій тривали бої, за аналізом російських медіа, становила 661 кв. км.

Уночі поблизу села Октябрське в Рильському районі Курської області розбили російську військову колону. Місцеві публікують відео зі знищеною технікою та спаленими тілами російських військових. Офіційно цю інформацію не підтверджували.