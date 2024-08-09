Opendatabot: Цьогоріч в Україні на пʼять шлюбів припадає одне розлучення

Протягом першого півріччя 2024 року в Україні створили 72 766 нових сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних Opendatabot.

Після «весільного буму» в перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше створили навіть менше нових родин, аніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас, стверджує Opendatabot, нові родини створюють більш усвідомлено: українці все частіше заключають шлюбні договори. Від початку року нотаріуси використали 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору — це на чверть більше, ніж за відповідний період торік.

Найбільше шлюбів укладають у Києві — там 9 392 нові сімʼї. Друге місце посідає Дніпропетровщина — 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одещина — 4 896 новостворених сімей.

Opendatabot

Водночас стабільно більшає кількість розлучень. Так, 15 578 розірвань шлюбу зареєстрували в перше півріччя 2024 року. Це в 1,5 раза більше за відповідний період минулого року і на 18% більше, ніж за перші шість місяців 2021-го.

Найбільше пар розлучаються в Києві — 2 118 розірвань шлюбу. Друге місце за Дніпропетровщиною (1 404 розлучень), а третє — за Харківщиною, де розлучились 1 148 пар.

Opendatabot

За виключенням окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень у Закарпатській області — 224. А найменше одружуються в Чернівецькій області — там усього 1 376 нових сімей цьогоріч.