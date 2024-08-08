Міносвіти розробило курс кримськотатарської мови для школярів

Міністерство освіти та науки розробило для учнів 5—6 класів «Нової української школи» курс кримськотатарської мови та літератури.

Про це повідомила пресслужба МОН.

Інтегрований курс складається зі 140 уроків. Його розробили з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу.

Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання і конспект. Особливу увагу надаватимуть вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму.

Над створенням занять працювали провідні фахівці та носії кримськотатарської культури. Методистом курсу став асистент кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка та автор підручників Сеїт-Джеліль Абібулла.

Експерткою курсу виступила кандидатка філологічних наук, асистентка кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка Сабріє Сластьон.

Курс доступний на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» за посиланнями: для учнів 5 класів та для учнів 6 класів.