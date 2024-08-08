Міносвіти розробило курс кримськотатарської мови для школярів

Міністерство освіти та науки розробило для учнів 5—6 класів «Нової української школи» курс кримськотатарської мови та літератури.
Про це повідомила пресслужба МОН.
Інтегрований курс складається зі 140 уроків. Його розробили з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу.
Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання і конспект. Особливу увагу надаватимуть вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму.
Над створенням занять працювали провідні фахівці та носії кримськотатарської культури. Методистом курсу став асистент кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка та автор підручників Сеїт-Джеліль Абібулла.
Експерткою курсу виступила кандидатка філологічних наук, асистентка кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка Сабріє Сластьон.
Курс доступний на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» за посиланнями: для учнів 5 класів та для учнів 6 класів.
- У 2021 році Кабмін затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови на найближчі 10 років (до 2032 року). Документ передбачає створення умов для ревіталізації мови, яка, за класифікацією ЮНЕСКО, перебуває під критичною загрозою.
- У липні 2023-го уряд схвалив розпорядження для розроблення правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки.