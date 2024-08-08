«Бабель»: СБУ і поліція затримують всіх паліїв машин військових

Служба безпеки та Національна поліція затримують усіх паліїв машин військових. Багатьох з них викрили ще коли ті готували злочин.
Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі СБУ.
Правоохоронці також встановили й частину кураторів з російських спецслужб. Вони отримають підозри.
«Немає жодного випадку, де б ми не знайшли виконавця. Палії хотіли заробити грошей, але зароблять собі лише тюремні вироки», — кажуть у пресслужбі СБУ.
Це стосується і неповнолітніх паліїв. Так, 16-річному хлопцю із Києва тепер загрожує до 12 років вʼязниці. Цього школяра підкупив 31-річний росіянин Олексій Олексійович Ваніфатов, який підтримує війну, у 2013 році служив у російській армії, має спеціальність снайпера, а згодом — позиціонував себе як розробника сайтів і коуча «для чоловіків». Хлопець з Вишневого 9 червня він зробив коктейль Молотова і спалив військовий бус Mercedes-Benz Sprinter. Зараз він — під домашнім арештом і активно сприяє слідству.
Найчастіше ці злочини паліїв класифікують як диверсії, теракт, перешкоджання діяльності ЗСУ та навіть державну зраду. Та вʼязниці можна уникнути — якщо навіть росіяни вже дали завдання на підпал, можна відмовитись і повідомити про це в СБУ. Це звільнить від кримінальної відповідальності.
- В Україні з початку літа почали масово палити автомобілі військових. За цим стоять спецслужби РФ, які знаходять бідних українців, щоб ті за гроші палили машини. У першу чергу вони вербують підлітків.