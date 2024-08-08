Україна підписала угоду про безвіз із Маврикієм

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова МЗС Маврикію Маніш Гобін 8 серпня підписали угоду про безвізовий режим.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Документ підписали під час візиту міністра закордонних справ України до Маврикію — першого візиту після встановлення двосторонніх відносин у 1992 році.

В МЗС підкреслили, що на нинішньому етапі угода сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. А після завершення війни допоможе збільшити кількість українських туристів на Маврикії.

Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

Міністри також домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд бізнес-школою.

Маврикій — острівна держава в Індійському океані на схід від Мадагаскару. Маврикію належать також острів Родригес, острови Агалега та декілька дрібніших островів. Площа країни становить 2 040 км², власне острова Маврикій — 1 865 км². Населення становить 1,2 мільйона людей.