Ілон Маск поширив фейк про те, що британських ультраправих протестувальників «відправлятимуть до таборів на Фолклендських островах»

Американський мільярдер Ілон Маск і власник соцмережі X (колишній Twitter) поширив на своїй сторінці фейковий новинний заголовок нібито з британського видання Telegraph. У повністю сфабрикованому «заголовку» йшлося про те, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер «розглядає можливість будівництва таборів екстреного утримання» на Фолклендських островах, куди відправлятимуть ультраправих протестувальників, заарештованих під час заворушень проти міграції.

Про це повідомляє Politico.

Маск зробив репост «скриншота» з фейковим новинним заголовком, який опублікувала Ешлі Саймон — співкерівниця маргінальної ультраправої партії Britain First, відомої своїми вторгненнями до мечетей, діячи якої провели немало часу за гратами через агресію на релігійному ґрунті.

Протягом години Маск видалив свій репост. На сторінці Ешлі Саймон публікації теж уже немає. Однак, за словами британського журналіста Джоша Селфа, буквально за 15 хвилин після публікації репост Маска набрав мільйон переглядів. Перш ніж Маск видалив допис, його переглянули майже два мільйони людей.

Навіть нашвидкуруч пошукавши цей «заголовок» у Google, можна переконатися, що такої «новини» не існує. Видання Telegraph підтвердило, що не публікувало такого матеріалу.

Маск видалив допис, але він досі не визнав, що поширив фейк. А твіт Саймон згодом отримав «примітку спільноти» — одне з нововведень X, яке вказує на те, що публікація містить дезінформацію. Цікаво, але «примітки спільноти» ніколи не зʼявляються на публікаціях самого Маска.