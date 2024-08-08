Поліція встановила двох російських військових, які причетні до вбивства полковника СБУ та катували мирного на Київщині

Національна поліція України встановила двох російських військових, які причетні до вбивства помічника ректора академії Служби безпеки України та катували мирного жителя на Київщині. Обом загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомили в Нацполіції.

Працівники Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі знайшли тіло полковника в одному з місць поховань цивільного населення Бучі, а саме в лісосмузі неподалік селища Ворзель.

Поліцейські вилучили з місця мобільний телефон, сім-картки й особисті речі постраждалих, а також військову амуніцію російських військовослужбовців та їхні знаряддя катувань.

Правоохоронці встановили фото й особисті дані російських військових. Також допитали військовополонених із російської десантно-штурмової дивізії, провели слідчі експерименти та поговорили з потерпілим, якого катували росіяни та який бачив, як вбили полковника СБУ.

Зловмисниками виявилися командир 175 окремого розвідувального батальйону 76 десантно-штурмової «Псковської» дивізії Повітряно-десантних військ РФ та його заступник.

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Слідчі заочно повідомили фігурантам про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Обом загрожує довічне увʼязнення.