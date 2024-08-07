Вашингтон звернеться до Києва, щоб «зрозуміти» ситуацію в Курській області Росії

Вашингтон звернеться до Києва, щоб «трохи краще зрозуміти» ситуацію в Курській області Росії.
Про це заявив радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі й додав, що Штати не змінили своєї політики щодо ударів по території РФ «для боротьби з безпосередніми загрозами з-за кордону».
Раніше Пентагон заявляв, що Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по російських силах будь-де на прикордонній території РФ, звідки та атакує Україну.
Це стосується американських реактивних снарядів GMLRS, артилерійських ракетних систем HIMARS та іншої артилерії. Однак дозвіл не поширюється на ATACMS — ракети великої дальності класу «земля — земля».
- Бої в Курській області тривають другий день. Росіяни пишуть, що їхні військові відступили від газовимірювальної станції «Суджа», через яку йде транзит газу до Європи територією України, а також втратили контроль над районними центрами Суджа та Коренево і ще кількома селами.
- Українська сторона ситуацію не коментує. У Генштабі ЗСУ інформують, що за останню добу російська авіація активізувалася на прикордонні Сумщини. Окупанти скинули понад 30 КАБів, обстріли тривають.