Вищу кваліфікаційну комісію суддів очолив Андрій Пасічник. Що про нього відомо

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) 7 серпня обрали новим головою комісії Андрія Пасічника. За таке рішення проголосували 9 членів ВККС.

Про це повідомила пресслужба комісії.

Як зазначає «Суспільне», окрім Пасічника, свою кандидатуру на цю посаду також висунув Віталій Гацелюк, який отримав шість голосів.

Хто такий Андрій Пасічник

Пасічник з 1 червня 2023 року був членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Він кандидат юридичних наук, має вчене звання доцента. Є адвокатом і до 2020 року практикував у сферах корпоративного, цивільного та адміністративного права. Вивчав менеджмент у Києво-Могилянській бізнес-школі.

У 2020—2023 роках очолював управління повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції. Має досвід у сфері запобігання та боротьби з корупцією, запровадження цифрових інструментів у практики державного органу, управління проєктами.