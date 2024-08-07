Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про дванадцяте продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації на всій території України — з 12 серпня до 9 листопада.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Що означає воєнний стан

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться у країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.

Також можуть запровадити трудову повинність, позбавити майна для потреб оборони з подальшою компенсацією.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада і військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів.

Що означає загальна мобілізація?

Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.