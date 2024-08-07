У Росії заявляють, що ЗСУ «прорвалися» в Курську область. Що відомо

Росія відучора стверджує, що українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському і Кореневському районах Курської області РФ. Українська сторона офіційно це ще не коментувала.

Учора Міністерство оборони Росії стверджувало, що начебто 300 українських військових на щонайменше 11 танках і 20 бронемашинах намагалися прорвати кордон.

Губернатор Курської області повідомляв про масовий обстріл регіону ракетами й дронами. Повітряні сили ЗСУ весь день попереджали про численні російські атаки ракетами та авіабомбами по Сумщині, що межує з Курською областю.

Сили оборони збили російський гелікоптер Ка-52 над Сумською областю та знищили щонайменше два танки й КамАЗи.

Збитий Ка-52.

Станом на сьогоднішній ранок кількість постраждалих через бої зросла до 28, повідомив головний позаштатний хірург області Андрій Локтіонов. Учора російська влада повідомляла про нібито трьох загиблих місцевих жителів.

Принаймні шестеро росіян здалися в полон ЗСУ. Місцеві медіа публікують відео з полоненими. Російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на джерела стверджує, що бійці чеченського спецназу «Ахмат», які дислокуються на прикордонні, втекли з позицій, а 15 з них поранені.

Міноборони РФ заявило, що вночі над Бєлгородською, Курською, Ростовською і Воронезькою областями збили 11 безпілотників. А очільник Курської області сказав, що ППО знищила дві ракети.

Місцеві телеграм-канали публікують нібито наслідки обстрілу Курської області.

Міноборони Росії поки що офіційно не повідомляло про просування українських сил в області. Однак російські «воєнкори» пишуть, що вже зайняті населені пункти Миколаєво-Дарʼїно, Дарʼїно, Свердликово, Гоголівка й Гончарівка Курської області. За даними російських телеграм-каналів, українські військові продовжують просуватися до Суджі, місто «фактично евакуйоване». Зокрема наразі евакуюють муніципальні установи.