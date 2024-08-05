Єврокомісія зобовʼязала вилучити TikTok Lite з ринку ЄС

Європейська комісія завершила розслідування щодо механізму винагород у TikTok Lite, прийнявши від компанії зобовʼязання назавжди вилучити цю програму з ринку ЄС.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Комісія уклала мирову угоду з TikTok. За угодою ЄК формально не визнала компанію порушником Закону про цифрові послуги (DSA), тому жодних штрафів та платити не буде.

Водночас компанія зобовʼязалася закрити TikTok Lite на ринку ЄС, а також не намагатися обійти свої зобовʼязання, наприклад, впровадити ту саму функцію під іншою назвою або розгорнути нову версію.

Якщо TikTok не виконає своїх зобовʼязань, то його оштрафують на суму до 6% від глобального річного обігу без необхідності проведення нового розслідування. Комісія заявила, що контролюватиме, як дотримає TikTok свої зобовʼязання.

Що не так з TikTok Lite

Розслідування щодо запуску TikTok Lite у Франції та Іспанії почалося у квітні 2024 року. У цій версії застосунку користувачі можуть заробляти бали за перегляд відео, лайки, підписку, запрошення друзів приєднатися до TikTok тощо. Їх можна обміняти на сертифікати Amazon або цифрову валюту TikTok для подарунків авторам.

ЄК підозрювала, що такий механізм може негативно вплинути на психічне здоровʼя неповнолітніх і «стимулювати адиктивну поведінку».