Єврокомісія відкрила другу справу проти TikTok. Цього разу через систему завдань та нагород

Європейська комісія відкрила друге офіційне розслідування щодо TikTok через можливе порушення закону про цифрові послуги (DSA).

Про це повідомила пресслужба ЄК.

Розслідування стосується запуску TikTok Lite у Франції та Іспанії. У додатку користувачі можуть заробляти бали за перегляд відео, лайки, підписку, запрошення друзів приєднатися до TikTok тощо. Їх можна обміняти на сертифікати Amazon або цифрову валюту TikTok для подарунків авторам.

ЄК підозрює, що такий механізм може негативно вплинути на психічне здоровʼя неповнолітніх і «стимулювати адиктивну поведінку».

Напередодні розслідування Єврокомісія просила ByteDance надати звіт про потенційні ризики сервісу протягом 24 годин, але компанія не відповіла. Тепер від компанії вимагають надати оцінку до 23 квітня.

Якщо TikTok не відповість на запит ЄК, комісія може накласти штраф у розмірі до 1% від загального річного прибутку або глобального обороту компанії, а також ввести періодичні штрафи до 5% від середньоденного доходу або річного обороту по усьому світу.