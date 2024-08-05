Командиру авіаполку РФ, який керував ударами по енергосистемі України, повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру командиру авіаполку РФ, який командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101.
Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.
Мова про полковника Олега Скітського — командира 121 важкого бомбардувального полку Військово-повітряних сил Росії.
За даними слідства, саме за його наказами з жовтня 2022 року по лютий 2023 року підпорядковані йому підрозділи обстрілювали територію України крилатими ракетами Х-101. Їх випускали з бомбардувальників Ту-95.
Основними цілями окупантів були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції в Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.
Через масовані обстріли були загиблі та десятки поранених серед цивільних, а також зруйновані об’єкти енергетики України.
Скітському повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв ведення війни. Максимальне покарання — довічне увʼязнення.
- Від вересня 2022 року російські окупанти за пів року випустили по енергетичних обʼєктах України понад 1,2 тис. ракет і дронів — приблизно 250 з них влучили в ціль. Через обстріли в країні вводили тимчасові відключення світла, які в окремих випадках тривали кілька діб.
- Масовані ракетні обстріли уразили теплову генерацію й електричні підстанції; було обстріляно всі теплові та гідроелектростанції, які зазнали різного ступеня пошкоджень. В Україні виник дефіцит потужності, весь осінньо-зимовий період країна намагалася стабілізувати енергосистему.