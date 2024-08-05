Євродепутати хочуть виключити Угорщину з Шенгенської зони через послаблення візових обмежень для росіян

Група із 67 депутатів Європейського парламенту закликали Європейську комісію розглянути виключення Угорщини з Шенгенської зони та розслідувати рішення Будапешту про послаблення правил в’їзду в країну росіян і білорусів.

Про це повідомив литовський політик Пятрас Ауштрявічюс, опублікувавши текст звернення до голови Європарламенту Урсули фон дер Ляєн.

Депутати наголосили, що прем’єр-міністр Віктор Орбан «все більше випробовує терпіння ЄС», а його «безвідповідальне рішення» послабити візові обмеження може посилити російську агентуру та загрожувати безпеці країн-членів Європейського Союзу та їхніх громадян. Як приклад наводять отруєння Скрипалів і вибухи на складах боєприпасів у Чехіїв.

«Наш обовʼязок як європейських установ — захистити європейських громадян від цих загроз і не відкривати повністю кордони для країн, які вважають нас своїми ворогами», — йдеться у зверненні.

Європейська комісія має розслідувати рішення Угорщини — воно може поставити під загрозу функціонування Шенгенської зони та її роль безпечного простору для громадян ЄС.

Якщо Будапешт відмовиться змінювати рішення щодо послаблення правил в’їзду в країну росіян і білорусів, представники ЄС повинні «поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні». Для поїздок угорських громадян можуть запровадити «перевірки та інші необхідні заходи», додається у зверненні.

«Інші країни Шенгенської зони мають право не визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками», — йдеться в листі.

Депутати Європарламенту також пригадали блокування Угорщиною допомоги Україні та санкцій проти Росії, а також візит премʼєр-міністра Орбана до Москви, який не дав «жодних позитивних результатів».

Угорщина спростила в’їзд для громадян Росії та Білорусі — їх включили до програми «національної карти», яку видають усім охочим працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовжити термін її дії. Таке рішення ухвалили після візиту угорського премʼєр-міністра до Москви.

12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії спрощеного візового режиму з Росією, який діяв із 2007 року. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Авторка: Ірина Перепечко