Медіа: Премʼєр-міністр Бангладеш подала у відставку і залишила країну на тлі масових протестів

Після нової хвилі антиурядових протестів у Бангладеш прем’єр-міністр країни Шейх Хасіна подала у відставку та виїхала до Індії.

Про це повідомляють Reuters, місцева газета Prothom Alo та катарський телеканал Al Jazeera.

За даними джерел медіа, премʼєрка вилетіла на військовому гелікоптері з резиденції Бангабхабан у супроводі молодшої сестри Шейх Рехани до Західної Бенгалії (Індія).

Це може означати падіння нинішнього уряду. Армія країни вирішуватиме, що буде наступним кроком — імовірно, створення тимчасового уряду. Зараз начальник штабу армії генерал Вакер Уз Заман проводить переговори з головними політичними партіями та готується звернутися до нації.

Під час антиурядових протестів загинули 98 людей, зокрема 13 поліцейських. Ще десятки громадян були поранені. За даними Reuters, у новітній історії країни це найбільша кількість загиблих на протестах протягом одного дня.

Проти мітингувальників, які перекрили магістраль у місті, правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Протестувальники напали на будинки та офіс, де перебували депутати правлячої партії.

Rajib Dhar / AP

На околицях міста горять щонайменше чотири швейні підприємства. Це може спричинити втрату робочих місць і погіршення стану економіки у країні – Бангладеш є другим після Китаю експортером одягу у світі.

Велика кількість поліції, військових і представників правлячої партії контролюють автомагістраль та обʼїзні дороги до столиці. В інших містах країни влада також організувала блокпости. Через комендантську годину людей та транспорту на вулицях мало. Тих, хто виходив за різними невідкладними потребами, допитували силовики.

Протести в Бангладеш

Протести в Бангладеш почалися в липні. Спочатку на них вийшли студенти, виступаючи проти системи квот на державні посади — більшість з них резервували для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року. Протестувальники заявляли, що система квот є дискримінаційною, і вимагали, щоб прийняття на роботу здійснювався на основі заслуг. Для Бангладеш це важлива соціальна проблема, оскільки у країні з населенням 170 мільйонів понад 30 мільйонів людей не мають роботи й не навчаються. Демонстранти вимагають, щоб прем’єр-міністр Хасіна Вазед пішла у відставку.

21 липня суд Бангладеш скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів і заворушень. Однак організатори протестів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів, хоч вони його й вітають.

4 серпня в Бангладеш військові оголосили безстрокову комендантську годину, а влада відключила мобільний інтернет і соціальні мережі. За словами молодшого міністра інформації та телерадіомовлення Мохаммада Алі Арафата, так правляча партія намагається уникнути насилля.

Співавторка: Ірина Перепечко