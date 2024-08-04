У Бангладеш спалахнула нова хвиля протестів — вимагають відставки премʼєрки. Понад 30 людей загинули

Під час нової хвилі протестів у Бангладеш загинули більш як 30 людей, ще сотні дістали поранень. Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Шейх Хасіни Вазед.

Про це пише Associated Press.

Після того, як липневі протести проти запровадження системи квот на державні посади переросли в заворушення, де загинули понад 200 людей, демонстранти закликають Хасіну Вазед піти з посади. Премʼєрка ж заявила, що ті, хто беруть участь у «саботажі та погромах», — уже «не студенти, а злочинці», тож з ними треба жорстко розправитися.

За даними місцевого телеканалу Jamuna TV, підтверджена загибель 42 людей. Інформація про загиблих надходить із Фені, Кішореганджі, Лакшміпуру, Магури, Богри та інших міст Бангладеш. Серед жертв, за даними телеканалу, поліцейський. Ще десятки людей отримали поранення. Невідомо, чи всі загиблі є учасниками протестів і чи є серед них провладні активісти.

Для розгону протестувальників поліція застосовує сльозогінний газ, світлошумові гранати й гумові кулі.

У Бангладеш сьогодні оголосили безстрокову комендантську годину, також у країні не працює мобільний інтернет і недоступні соцмережі — так влада намагається запобігти насильству, заявив молодший міністр інформації й телерадіомовлення Мохаммад Алі Арафат.

Протестувальники закликають людей не платити податки та комунальні рахунки, а ще не з’являтися на роботі. Хоч сьогодні відкрилися офіси, банки та заводи, працівники у багатьох містах Бангладеш не можуть добратися на роботу через заворушення.