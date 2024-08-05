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На російському аеродромі «Морозовськ» знищений винищувач-бомбардувальник Су-34

Автор:
Олександра Амру
Дата:

На аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області РФ 3 серпня знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Також повністю знищений склад авіаційного озброєння. На супутникових зображеннях видно сліди від детонації боєприпасів. На аеродромі та довкола нього — великі ділянки випаленої землі.

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкодили уламки — поруч із бортами видно вирви від вибухів.

Також пошкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «Морозовск», розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту.

  • 3 серпня 2024 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішне ураження російського аеродрому «Морозовск» та інших військових цілей у Росії.