Рівненського ексвійськкома Луцюка, якого вчора випустили із СІЗО, знову затримали

Екскерівника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка, якого вчора випустили із СІЗО під заставу, знову затримали. Державне бюро розслідувань повідомило йому вже четверту підозру. Цього разу за перешкоджання діяльності ЗСУ.

Про це пише пресслужба ДБР.

Йдеться про те, що він, за даними слідства, допомагав військовозобовʼязаним ухилятися від мобілізації. Слідчі проситимуть для Луцюка запобіжний захід — тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Сергію Луцюку загрожує до 12 років увʼязнення.

Торік у липні Держбюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів на Рівненщині Сергія Луцюка та Віталія Козачука, які побили військового.

Слідство встановило, що Луцюк і Козачук довідалися, що водій стрілецької роти планує доповісти про їхні порушення під час служби. Через це вони побили чоловіка битою і зняли це на телефон. Посадовці також ставили потерпілого на коліна і змушували вимолювати пробачення.

Луцюка звинуватили в застосуванні насильства до підлеглого, грабежі та незаконному збагаченні — у нього виявили нерухомість і землю на понад 46,6 мільйона гривень.

У Козачука під час обшуку знайшли вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також приладдя для його вживання. Його затримали й оголосили підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту, а також у пособництві в побитті підлеглого. Він пробув у СІЗО до березня 2024 року, коли його відправили на домашній арешт.