Техніку вишивки «городоцький стіб» внесли до культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики внесло техніку вишивки «городоцький стіб» або «городоцький шов» до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Про це свідчить відповідний наказ профільного міністерства.

Такий стиль вишивки поширений у Львівській області, зокрема в місті Городок, селах Угри, Братковичі, Черляни. Проте він використовується і за кордоном, наприклад у Польщі.

Міністерство культури України

Цю техніку вперше зафіксували на етнографічній виставці в Тернополі, де презентували жіноче і чоловіче вбрання із села Керниця Городоцького повіту. «Городоцькому стібу» притаманні унікальні орнаменти і висока густота стібків.

Щоб відновити стиль, дослідники вивчили старі вишивки та записали спогади майстринь. Поштовхом для цього став подарунок Городоцькому історико-краєзнавчому музею від мешканки села Годвишня Марії Білоус. У 2010 році вона передала музею сорочку, оздоблену характерним орнаментом, датовану 1910 роком, — і там почали відновлювати техніку «городоцький шов».