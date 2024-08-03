З окупованої території Херсонщини вдалося повернути 8 дітей

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути ще 8 дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ідеться про 5 дівчат і 3 хлопців віком від 6 до 17 років.

«Дітей зустріли на рідній землі, усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками у безпеці. Отримують необхідну медичну і психологічну допомогу», — повідомив Прокудін.

Загалом, за даними обласної адміністрації, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.