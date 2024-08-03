Джерела: ГУР атакував 15 дронами нафтокомбінат у Ростовській області. Генштаб писав про удар по аеродрому

Українська розвідка провела операцію й атакувала дронами склад пально-мастильних матеріалів на території комбінату «Атлас» Управління Федеральної агенції державних резервів РФ у Ростовській області.

Про це повідомили джерела видання «Бабель» у розвідці.

Цей склад забезпечує постачання пально-мастильних матеріалів для військових частин і підрозділів РФ, які дислокуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерела зазначають, що по комбінату вдарили 15 БпЛА типу Obsidian проєкту Nayan.

Раніше російські телеграм-канали публікували відео з наслідками атаки, на них видно палаючі резервуари з нафтою.

Раніше Генштаб також підтвердив атаку Сил оборони по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ.

Українські військові поцілили у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

На «Морозовську», що за 300 кілометрів від кордону, базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392). Аеродром є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також для винищувачів Су-27.