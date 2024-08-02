«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон. У чому його особливість

«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на перший дитячий вагон, який курсуватиме у складі поїзда № 15/16 Харків — Ясіня з 8 серпня.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. Серед іншого, у вагоні є дитячі манежі та сповивальні столики у вбиральні.

Квитки у цей вагон можна купити виключно через мобільний застосунок «Укрзалізниці». Ціна квитка така ж, як і в інших квитків аналогічного класу в тому ж вагоні.

У застосунку «Укрзалізниці» вагон має спеціальне маркування — «Дитячий», щоб його було видно батькам. А діти до 5 років включно подорожують поїздами «Укрзалізниці» безкоштовно — їм не потрібен окремий квиток.