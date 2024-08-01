Новий корвет «Гетьман Іван Виговський» спустили на воду. Це другий корабель типу Ada для Військово-морських сил України

У турецькому місті Стамбулі на воду спустили багатоцільовий корвет «Гетьман Іван Виговський», збудований Туреччиною на замовлення України. Він зміцнить безпеку України й усього регіону.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Сьогодні, 1 серпня, на військовій верфі підприємства İstanbul Shipyard Naval відбулася церемонія спуску на воду другого багатоцільового корвета, збудованого турецькою кораблебудівною компанією STM на замовлення ВМС України.

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«Хрещеною матірʼю» корвета, як і у випадку з першим кораблем типу Ada «Гетьман Іван Мазепа», стала перша леді України Олена Зеленська. Вона розбила об корпус збудованого для України корабля пляшку шампанського. За морськими традиціями вважається, що саме з цього моменту корвет офіційно отримав власне імʼя — «Гетьман Іван Виговський».

Окрім Зеленської, на церемонії спуску бойового корабля також були міністр оборони України Рустем Умєров, командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, народний депутат і Герой України Мустафа Джемілєв та керівництво компанії, яка реалізує цей проєкт.

Напередодні Олексій Неїжпапа зустрівся з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером та командувачем турецьких ВМС адміралом Ерджументом Татліоглу. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, напрямки подальшої співпраці та обміну досвідом.