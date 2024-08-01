Закон Євросоюзу про штучний інтелект набув чинності. Що він передбачає

Сьогодні набуває чинності закон Європейського Союзу, який регулюватиме роботу штучного інтелекту на території блоку, повідомила Єврокомісія. Регулювання містить найсуворіші у світі обмеження для ШІ. Дуже довго європейські політики спочатку працювали над законом, потім шукали консенсус із незгодними країнами блоку, і врешті ухвалювали його. Перш ніж досягти першої згоди щодо Закону про штучний інтелект 9 грудня 2023 року, законодавці вели переговори цілих 36 годин. Дебати тоді тривали так довго і безперервно, що навіть кавомашина вийшла з ладу від навантаження.

Оголошуючи про набуття чинності законом ЄС про штучний інтелект (Акт про штучний інтелект), Єврокомісія вкотре наголосила, що це перший у світі всеосяжний нормативний акт, що регулюватиме роботу новітніх технологій.

Закон про штучний інтелект покликаний гарантувати, що технології, розроблені й використовувані у ЄС, безпечні для основних прав людей і заслуговують довіри.

Регламент спрямований на розвиток гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення до ширшого впровадження цієї технології у різні галузі та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій.

Закон містить суворі правила для роботи штучного інтелекту й нових розробок, щоб виключити будь-яку небезпеку від цієї технології для населення. Також регулювання передбачає постійну оцінку ризиків від ШІ.

Що конкретно передбачає новий закон

«Мінімальний ризик»

Регулювання жодним чином не торкнеться більшості ШІ-сервісів, якими послуговуються соцмережі, як-от підбір рекомендацій у стрічці користувача та блокування спаму, оскільки вони «становлять мінімальний ризик для прав і безпеки громадян». Водночас Єврокомісія рекомендує компаніям ухвалити додаткове регулювання для таких систем — а втім, це за бажання.

Прозорість

Натомість нове регулювання напряму стосується таких сервісів на основі штучного інтелекту, як чат-боти. За новим законом, розробники мають подбати про те, щоб користувач чітко розумів, що взаємодіє з машиною.

Крім того, розробники генеративних ШІ-сервісів мають передбачити, щоб їхні системи генерували контент, синтетичність якого можна буде встановити автоматично. Деякі платформи вже помічають згенерований контент видимими і невидимими (які може побачити лише машина) водними знаками, які вказують на те, що відео, зображення, аудіозапис чи текст створені за допомогою штучного інтелекту.

Певний контент, створений штучним інтелектом, включно з дипфейками, має бути позначений як такий. Крім того, програми мають повідомляти користувачів, коли працюють системи біометричної категоризації чи розпізнавання емоцій.

«Високий ризик»

Закон суворо регулюватиме системи штучного інтелекту, які працюють з великим набором особистих даних людей. Зокрема, такі системи використовують банки для того, щоб у автоматизованому режимі визначити, кому можна надати кредит, а кому — ні, а також компанії — у підборі персоналу. За законом, такі системи становлять високий ризик для громадян.

«Неприйнятний ризик»

Водночас зовсім заборонять ШІ-системи, які вважають очевидною загрозою для базових прав людей. Йдеться про сервіси, які маніпулюють людською поведінкою, щоб обійти свободу волі користувачів: наприклад, іграшки зі встановленим голосом, що можуть спричинити небезпечну поведінку в дітей; сервіси з упровадженою так званою системою соціального кредиту від урядів або компаній, а також певні програми інтелектуального контролю. За законом, такі системи становлять неприйнятний ризик для прав громадян.

Крім того, у ЄС заборонять деякі види систем біометричної категоризації, зокрема, системи розпізнавання емоцій, що використовуються на робочому місці. Також під обмеження підпадає використання правоохоронними органами в своїх цілях деяких систем біометричної або дистанційної біометричної категоризації людей у реальному часі у загальнодоступних місцях (за невеликими винятками).

Як у ЄС виконуватимуть нові правила

Країни-члени Євросоюзу мають до 2 серпня 2025 року призначити національні компетентні органи, які контролюватимуть виконання Закону ЄС про штучний інтелект і постійно перевірятимуть технологічний ринок. Офіс Єврокомісії зі штучного інтелекту стане головним органом із впровадження нових правил на рівні всього блоку. Також цей орган буде відповідальним за дотримання правил для генеративних ШІ-моделей загального призначення по всьому ЄС.

Запровадження правил у блоці супроводжуватимуть три дорадчі органи.

Європейська рада зі штучного інтелекту забезпечуватиме рівне застосування Закону про штучний інтелект у всіх державах-членах ЄС і діятиме як посередник у співпраці між Єврокомісією та членами блоку.

Наукова група незалежних експертів надаватиме технічні поради та допомагатиме державам-членам впровадити нові правила в своє законодавство. Зокрема, ця організація може надсилати сповіщення Управлінню штучного інтелекту про виявлені ризики генеративних ШІ-моделей загального призначення.

За недотримання нових правил компаніям загрожують штрафи, які можуть сягати 7% річного світового обороту за використання заборонених ШІ-сервісів, до 3% за порушення інших зобов’язань і до 1,5% — за надання хибної інформації регуляторним органам.

Більшість правил Закону про штучний інтелект стануть обовʼязковими до застосовування лише з 2 серпня 2026 року. Однак суворі заборони на системи штучного інтелекту, які вважаються такими, що становлять неприйнятний ризик для населення, діятимуть уже через шість місяців. Правила для генеративних ШІ-моделей загального призначення почнуть діяти через рік.

Щоб подолати перехідний період до повного впровадження, Єврокомісія також запустила Пакт про штучний інтелект. Ця ініціатива пропонує розробникам ШІ добровільно і достроково прийняти ключові зобовʼязання Закону про штучний інтелект.