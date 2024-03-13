Євросоюз схвалив закон про штучний інтелект — це найкомплексніші обмеження щодо ШІ у світі

Європейський Союз ухвалив закон про штучний інтелект. Він вводить найкомплексніші обмеження штучного інтелекту у світі.

Про це пише Bloomberg. За ухвалення нових регуляторних правил проголосували 523 депутати Європарламенту, 46 — проти, ще 49 утрималися.

Водночас технологічні компанії побоюються, що обмеження в законі заходять занадто далеко й обмежують конкурентоспроможність європейських компаній щодо китайських і американських конкурентів. При цьому цифрові регулятори вважають закон недостатньо дієвим.

Основна мета закону — встановити чіткі вимоги й зобовʼязання для розробників і фахівців зі впровадження штучного інтелекту. Він також має усунути ризики в роботі технології, що повʼязані з упередженістю та порушенням конфіденційності. Закон набуде чинності після підписання країнами-членами ЄС та публікації в Офіційному віснику ЄС.

Законодавство заборонить використовувати ШІ для розпізнавання емоцій на робочих місцях й у школах та обмежить його застосування у критичних ситуаціях, наприклад, під час сортування заявок на роботу. А ще закон накладе перші обмеження на інструменти генеративного штучного інтелекту, які привернули увагу світової спільноти минулого року завдяки популярності ChatGPT.

Проти нових правил виступали не тільки технологічні компанії, але й деякі країни ЄС. Франція разом з Німеччиною просили послабити обмеження, оскільки не хотіли, щоб новий закон перешкоджав перспективним європейським стартапам, як-от Mistral AI і Aleph Alpha, і вони могли б кинути виклик американським компаніям у цій галузі.

Європейські законодавці визнають: над законом про ШІ ще потрібно працювати. Євросоюз хоче створити Офіс зі штучного інтелекту — незалежний орган в рамках Європейської комісії. Він буде ключовим виконавцем, який зможе запитувати інформацію у компаній, що розробляють генеративний ШІ, і, ймовірно, зможе заборонити роботу тієї чи іншої системи на території блоку.