Експравоохоронець проведе за ґратами 11 років за смертельну ДТП на Кіровоградщині. Тоді загинули три неповнолітні дівчини

Знамʼянський міськрайонний суд визнав винним експравоохоронця у смертельній ДТП біля селища Новгородка в Кіровоградській області в червні 2023 року. Тоді загинули три неповнолітні дівчини.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

Винуватцю ДТП призначили 11 років позбавлення волі із забороною керувати авто на десять років.

ДБР

Як встановило слідство, тоді ще правоохоронець сів на кермо у нетверезому стані та віз сімох підлітків із випускного в легковому автомобілі. На дорозі водій втратив керування, автівка злетіла у кювет і перекинулася. Загинули три 17-річні дівчини, ще чотири пасажири травмувалися. Чоловік не допоміг підліткам і втік з місця аварії.

Його визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного спʼяніння, що призвело до загибелі людей, і в тому, що він залишив людей у небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України, ч. 4 ст. 286-1 КК України).