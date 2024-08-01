Молдова висилає співробітника посольства РФ. Напередодні в парламенті були обшуки у справі про шпигунство

МЗС Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова і заявило йому, що одного зі співробітників російського посольства оголосили персоною нон грата.

Про це йдеться на сайті молдовського МЗС.

Це означає, що співробітник посольства Росії повинен покинути Республіку Молдова.

Таке рішення ухвалили після «конкретних заходів», у результаті яких молдовська влада отримала докази того, що російський дипломат здійснював діяльність, «несумісну з дипломатичним статусом на території Молдови».

У МЗС не називали імені чи посади працівника, але Agora писала, що йдеться про помічника військового аташе.

Що передувало?

У Кишиневі 31 липня співробітники Служби розвідки та безпеки спільно з прокуратурою провели обшуки в будівлі парламенту Молдови в рамках кримінальної справи про держзраду і шпигунство.

Медіа писали, що за їхніми результатами затримали керівника юридичного департаменту парламенту Йона Крянге та ще одного неназваного державного службовця. Обох підозрюють у передачі співробітникам посольства Росії в Кишиневі інформації, яка могла нашкодити Молдові.

TV8 пише, що обох підозрюваних міг завербувати помічник військового аташе при посольстві Росії в Кишиневі.