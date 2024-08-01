СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині

СБУ викрила священника УПЦ МП, який був агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ) і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

Про це пише пресслужба СБУ.

Спецслужба затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.

Головний фігурант — громадянин Росії, настоятель одного з Харківських храмів УПЦ МП, завербований Росією ще до повномасштабної війни.

Після вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник ГРУ і доручив зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини.

Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого — працівника місцевої філії «Укрзалізниці», який дав йому доступ до службових документів про час відправлення та прибуття і місця розвантаження потягів Сил оборони.

Відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів у заздалегідь визначений час.

У разі отримання «розгорнутого звіту» росіяни планували влаштувати обстріл ешелонів.

Слідчі повідомили клірику та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (незаконне поширення інформації про переміщення Сил оборони). Максимальне покарання — 12 років тюрми. Підозрювані вже під вартою.