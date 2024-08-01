ППО збила всі 7 дронів Shahed. Ракети «Іскандер» знищити не вдалося

У ніч на 1 серпня українська ППО збила всі 7 дронів Shahed, які запустила Росія. Їх знищили на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Також російські війська вдарили балістичними ракетами «Іскандер-М» — їх збити не вдалося.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба Нацполіції

На Київщині через падіння уламків дронів постраждали чоловік і жінка — їх госпіталізували, повідомила Київська ОВА. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не було, однак пошкоджені два приватні будинки — там вибило вікна та двері, потрощило покрівлю і фасад.