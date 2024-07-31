Голова Харківської ОДА Синєгубов: У Харкові та області зафіксували уже 40 випадків підпалів авто військових

У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів авто військових.
Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.
За його словами, поліція вже встановила всіх паліїв: переважно це молодь віком від 12 до 18 років.
Вони через теелеграм-канали отримують повідомлення від російських спецслужб, які пропонують за винагороду підпалити той чи інший обʼєкт. За це обіцяють від 20 до 40 тисяч гривень.
Синєгубов закликає батьків пильніше стежити за дітьми під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали мішенями подібних злочинів та ворожої пропаганди.
- Останнім часом правоохоронці регулярно повідомляють про підпали автівок військових. Зазвичай це роблять українці на замовлення росіян, які пропонують за гроші підпалювати машини та фіксувати це на камеру. Далі російські медіа поширюють ці відео та фото, кажучи, що це нібито незадоволені українці підпалюють автомобілі працівників військкоматів, виступаючи так проти мобілізації.
- Лише напередодні на Київщині затримали двох співмешканців, яких підозрюють у підпалі трьох автомобілів — одне авто належало Збройним силам України, ще два волонтери мали передати військовим. Підозрювані зняли на телефон відео підпалу й відправили його росіянину, який обіцяв їм за це $1000, але фактично заплатив половину.
- А за день до цього в Одесі затримали цілу групу з шістьох чоловіків віком від 18 до 24 років, які за два тижні на замовлення ФСБ намагалися знищити понад 15 позашляховиків Сил оборони.