В Україні запустили дашборд аналітичних даних зі статистикою розслідувань у сфері бізнесу

Офіс Генерального прокурора запустив бета-тест публічного дашборда Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

У дашборді візуалізували статистику з ЄРДР про кримінальні справи за останні 6 місяців, які стосуються підприємців та інвесторів. Також є інформація про всі кримінальні правопорушення в економічній сфері за останні 5 років.

Мінцифра зазначає, що раніше в Україні не було інструменту, який допоміг би проаналізувати реальний стан справ у розслідуванні кримінальних правопорушень проти бізнесу — інформація була закритою.

Однак тепер кожен охочий зможе переглянути, скільки справ щодо бізнесу порушено, відфільтрувати їх за конкретною статтею, періодом або за органами, які їх розслідують.

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Це забезпечить прозорість і достатню аналітичність даних про кримінальні справи, які стосуються бізнесу. А також дозволить оперативніше виявляти проблеми, наприклад, зловживання правоохоронців, визначати аномалії та ухвалювати відповідні рішення.

Журналістам і громадськості це допоможе контролювати й проводити власні розслідування, бізнесу — почуватися більш захищеним.

В Офісі генпрокурора наголошують, що запуск дашборда — це лише перший крок для цифровізації роботи правоохоронних органів. Функціонал дашборда розширюватимуть, у найближчих планах — доповнити кількість наборів відкритих даних для аналізу.