СБУ оголосила підозри одному з найближчих соратників Путіна і заступнику міністра оборони РФ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозри помічнику лідера РФ Володимира Путіна Олексію Дюміну — зараз він обіймає посаду секретаря Державної ради РФ, а також заступнику міністра оборони Росії Юнусу-Бек Євкурову.

За даними СБУ, Дюмін і Євкуров входять до близького оточення Путіна і допомагають йому вести війну проти України.

Раніше Дюмін був охоронцем Путіна, а потім став губернатором Тульської області та «мобілізував» регіон для війни проти України.

Він організував часткову мобілізацію чоловіків у регіоні, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів і безпілотників. Також Дюмін наказав всіляко забезпечувати військові потреби Росії.

Олексій Дюмін.

При цьому заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до Збройних сил РФ, які потім їдуть на війну в Україну.

Їх підозрюють у плануванні, підготовці й веденні агресивної війни. Оскільки підозрювані перебувають у Росії, тривають комплексні заходи, щоб притягнути їх до відповідальності.