«Бабель»: Комбрига 80 ОДШБ Ішкулова звільнили за суперечку з командуванням. Його замінить Павло Розлач

Командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Еміля Ішкулова зняли з посади за суперечку з командуванням. Його замінить Павло Розлач — комбриг 82 десантно-штурмової бригади.

Про це йдеться в матеріалі «Бабеля».

Джерела «Бабеля» повідомили, що певний час 80 ОДШБ перебувала на відновленні. Але відновитися в повному обсязі їм не дали — бригада отримала наказ висуватися на певний напрямок.

Ішкулову поставили завдання, яке він назвав нереалістичним: бракувало часу, сил і людей. За словами джерел, це не сподобалось командуванню, і його зняли з посади. Оскільки підлеглі Ішкулова стали на його захист, згодом Командування ДШВ поширило повідомлення про те, що Ішкулова не звільняють, а переводять на вищу посаду в Командуванні ДШВ.

Еміль Ішкулов. Telegram

Згодом Десантно-штурмові війська повідомили, що наступним командиром 80 бригади стане грамотний бойовий офіцер, повний лицар ордена Богдана Хмельницького. За інформацією джерела «Бабеля», це Павло Розлач — комбриг 82 десантно-штурмової бригади.

Що відомо про Павла Розлача

Павлу Розлачу 36 років. Він кадровий військовий, навчався в Чернігівському військовому ліцеї, потім в Одеському інституті сухопутних військ. У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів».

Після університету служив у 95 бригаді. У її складі почав воювати у 2014 році — спочатку під Словʼянськом, потім біля села Піски, у районі Донецького аеропорту. У 2015 році став наймолодшим комбатом України — тоді йому було лише 27 років.

Павло Розлач — комбриг 82 десантно-штурмової бригади.

У 2019 році він звільнився в запас, став приватним підприємцем і побудував на Житомирщині акваферму, розводив сомів і форель. Та за два роки повернувся до армії й відтоді служив командиром однієї з батальйонно-тактичних груп 80 окремої бригади ДШВ.

На початку 2023 року на базі цієї БТГ створили 82 десантно-штурмову бригаду, а Розлач став її командиром. Бригада брала участь у боях за Роботине. Розлача зняли з посади комбрига 82 бригади фактично за те саме, що зараз зробив Ішкулов, і призначили на штабну посаду в Командуванні ДШВ. Звідси він і прийшов на посаду комбрига 80 бригади.

Що передувало

29 липня 2024 року пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила, що командира 80 бригади Еміля Ішкулова призначать на вищу посаду.

За кілька годин до цього командири десантно-штурмових батальйонів і рот 80 бригади записали відеозвернення, у якому звернулися до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Олександра Сирського та командувача Десантно-штурмових військ Максима Миргородського із закликом залишити Ішкулова на посаді.

Бійці казали, що не розуміють, чому такі командири «неугодні для вищого керівництва ЗСУ», й описали Ішкулова як беззаперечного авторитета і професійного військового.

У Командуванні ДШВ зазначили, що інформація, яка розповсюджується, «супроводжується некоректним тлумаченням і містить низку неточностей». Пресслужба теж перелічила досягнення Еміля Ішкулова і додала, що він зможе застосувати свої знання, навички та лідерські якості «вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України».