Джерела «Бабеля»: Комбрига 80 ОДШБ полковника Ішкулова звільнили за суперечку з командуванням, його замінить Павло Розлач. Командири бригади протестують. Що відбувається?

Чим відомий полковник Еміль Ішкулов? Йому 37 років. Випускник Інституту сухопутних військ, на війні з 2014 року. Ішкулов починав службу командиром розвідувального взводу в 25 окремій бригаді ДШВ. Його підрозділ направили в Амвросіївку — невелике місто в Донецькій області, яке стоїть на трасі до кордону з Росією.

На початку червня 2014 року він потрапив у полон біля села Маринівка. За завданням командира батальйону Євгена Мойсюка він розвідував місцеперебування ворожої колони. На ворожій території він був у цивільному одязі, без зброї, і дорогою назад був затриманий російським підрозділом. На початку війни командири підрозділів самостійно обмінювали полонених — і за кілька днів Мойсюк повернув Ішкулова.

Вже наприкінці липня 2014 року Ішкулов брав участь у рейді 25 бригади від Дебальцевого до Шахтарська. Його група розвідників ішла попереду основних сил і виявляла засідки.

Російське повномасштабне вторгнення Ішкулов зустрів в Авдіївці. Навесні його призначили командиром 5 батальйонно-тактичної групи 81 бригади — з нею він воював на Запорізькому напрямку. Наприкінці 2022 року він прийняв командування 80 бригадою ДШВ. Під його командуванням бригада обороняла головну дорогу до Бахмуту, а згодом наступала на південному фланзі Бахмутського напрямку і відвоювала Кліщіївку. Після початку контрнаступу росіян бригада тримала населений пункт — Кліщіївка досі перебуває під контролем ЗСУ, хоча на сусідних напрямках по лінії фронту росіянам вдалося просунутись.