Новини

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди ввійшли танки Leopard

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які Берлін передав спільною з Копенгагеном.

Ось вміст нового пакета:

  • вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);
  • 21 тисяча снарядів для ЗРК Gepard;
  • десять надводних дронів;
  • дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
  • десять наземних радарів;
  • 24,8 тисячі шоломів;
  • один польовий госпіталь.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.