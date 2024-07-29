Італія арештувала €41 мільйон активів російського бізнесмена на запит України

Фінансова поліція Флоренції конфіскувала активи на €41 мільйон у російського бізнесмена після запиту про міжнародну судову допомогу від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Про це пише італійське інформаційне агентство ANSA.

Російський бізнесмен перебуває під слідством в Україні через корупцію шахрайство з українською компанією, яка займається збутом сільськогосподарської продукції, на суму понад $60 мільйонів і відмиванні грошей.

Росіянин, як стверджує ANSA, реінвестував частину незаконно отриманих доходів через трастову компанію і отримав повний капітал компанії, яка володіє розкішним маєтком у Флоренції.

Загалом серед арештованих активів — акції компанії номінальною вартістю €3 мільйони та чотири об’єкти нерухомості вартістю майже €38 мільйонів.

Агенство не уточнює, про якого саме російського бізнесмена йдеться.