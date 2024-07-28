Уночі дрони атакували Росію. У Курській області горіла нафтобаза

У ніч на 28 липня Росію атакували дрони. Зокрема, удару зазнала нафтобаза в Курській області РФ, там загорілися три резервуари з паливом. Постраждалих немає.

Про це заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

Який саме обʼєкт атакували дрони, влада офіційно не повідомляє. Однак місцеві телеграм-канали стверджують, що вночі горіла саме нафтобаза ТОВ «Польова» в селі Польова Курського району. Її вже атакували в лютому — тоді загорілися два резервуари з дизельним пальним — на 1 000 кубометрів і на 400.

Міноборони РФ заявляє про збиття двох безпілотників літакового типу над Курською областю і пʼяти дронів — над Бєлгородською. Ще два БпЛА російська ППО нібито збила близько сьомої ранку над Нижньогородською областю.

Через падіння уламків збитого безпілотника у селищі Медвенка в Курській області спалахнула пожежа в одному будинку. Губернатор області повідомив, що вогонь загасили, постраждалих немає.

Натомість у місті Суджа Курської області коптер скинув вибухівку на житловий будинок. Через це місцева жителька отримала поранення, її госпіталізували.