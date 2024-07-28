Вночі українська ППО знищила ракету Х-59 та сім із восьми дронів Shahed

Вночі українська протиповітряна оборона знищила одну ракету Х-59 і сім ударних дронів Shahed-131/136 із восьми запущених Росією по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 28 липня 2024 року росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму.

Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ збили ракету Х-59 та сім дронів Shahed-131/136. Майже всі повітряні цілі знищили на Одещині.