Джерела «Бабеля»: ГУР атакував три вертольоти на території Росії

Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили три вертольоти російської армії на території Московської та Самарської областей.

Про це «Бабелю» розповіли джерела в українській розвідці.

21 липня близько третьої години ночі на території центру вертольотобудування імені Міля і Камова (селище Томіліно, Московська область) ГУР влаштувало диверсію. Її результатом стало ураження російських вертольотів Мі-28 та Ка-226.

Цей центр вертольотобудування спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів.

Підприємство включає два дослідно-конструкторські бюро, дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс і випробовувальний центр.

Крім того, 24 липня теж внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ «Кряж» у місті Самара.

«Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Утім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ», — каже співрозмовник.