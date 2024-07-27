У Римі зʼявилося відділення «Нової пошти»

«Нова пошта» відкрила відділення в Римі. Також компанія запустила нові послуги для клієнтів в Італії.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі компанії.

Відділення запрацювало в столиці Італії за адресою Via Albalonga, 9-11. Воно працює з понеділка до пʼятниці з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.

З Риму клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де є «Нова пошта».

Нова пошта

Компанія анонсує, що скоро в Римі та передмісті запрацює власна курʼєрська доставка «Нової пошти», як уже працює в Мілані. За допомогою місцевих логістичних компаній клієнти зможуть відправляти посилки в будь-який куточок країни.

Щодо нових послуг, то з червня клієнти можуть отримувати доставки в поштомати й пункти видачі посилок партнерської мережі GLS. Туди приходять попередньо сплачені посилки вагою до 25 кг і розмірами не більше ніж 41 x 38 x 64 см. Термін зберігання посилок — 72 години. Якщо клієнт не забирає їх упродовж трьох днів, то посилки переадресовують у найближче відділення «Нової пошти».