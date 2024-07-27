Дрон «Форпост» і ракета Х-59/69. Сили оборони України знищили 13 повітряних цілей

У ніч на 27 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 з повітряного простору тимчасово окупованих районів Запорізької області та чотирма ударними дронами Shahed з російського Приморсько-Ахтарська.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, усі цілі збили Сили оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Протягом минулої і поточної діб ППО знищила ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках:

чотири розвідувальні безпілотники Supercam;

один ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост»;

один дрон невстановленого типу;

два баражувальних боєприпаси «Ланцет».

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

У Полтавській області вночі дронова атака пошкодила промисловий обʼєкт. Там виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих, написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

На Київщині уламки російського дрона впали на території одного з населених пунктів, загорілася трава — її швидко загасили. Також уламки обірвали електропроводи, пошкодили дахи двох будинків. Наслідки ліквідують, інформували в Київській ОВА.