TikTok тестує функцію пошуку пісень — їх можна наспівати або промугикати в застосунку

TikTok тестує нову функцію пошуку пісень — їх можна наспівати або промугикати в застосунку. Поки що невідомо, коли такий пошук стане доступним для всіх користувачів.

Про це пише TechCrunch.

Функція схожа на те, що пропонує YouTube Music, — назву пісні та виконавця можна знайти, навіть якщо під рукою нема записаного уривка з неї.

Однак перевага TikTok у тому, що під час пошуку пісень користувачі зможуть одразу подивитися відео, де використовується трек. Що популярніша пісня в застосунку, то легше інструмент TikTok зможе її розпізнати.

TechCrunch

TechCrunch зазначає, що на платформі, де музичні тренди стрімко змінюються, це допоможе користувачам дізнаватися та розуміти всі актуальні тенденції. Окрім цього, під час тестування функції журналісти зʼясували, що функція шукає не тільки пісні, але й меми та звуки, створені користувачами TikTok.

Чимало людей уже використовують TikTok як пошукову систему, однак нова функція суттєво розширює можливості програми. Розробники сподіваються, що наступного разу, коли в голові людини застрягне пісня, вона шукатиме її в саме в TikTok, а не за допомогою YouTube Music, Shazam або Google.