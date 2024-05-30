YouTube Music розпізнаватиме пісні, коли ви їх наспівуєте

Застосунок YouTube Music для Android тепер має функцію, яка розпізнаватиме пісні, які ви наспівуєте. Це частково заміна Shazam.

Про це пише The Verge.

Нова функція YouTube Music дозволяє наспівувати, насвистувати або відтворювати запис пісні, щоб дізнатися, що це таке.

У тих, у кого вже зʼявилося оновлення, в YouTube Music буде піктограма сигналу поруч із піктограмою мікрофона, що показується після того, як ви натискаєте кнопку пошуку у верхньому правому куті програми.

YouTube

Один з редакторів вебсайту про технології і гаджети The Verge протестував нову функцію і виявив, що вона точно визначала більшість пісень, які він співав, насвистував і наспівував у свій телефон, але були й промахи.