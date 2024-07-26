«Негативно вплине на всіх». Мінфін пояснив, чому не варто підвищувати ПДВ

Наслідки підвищення податку на додану вартість негативно вплинуть на всіх громадян, особливо на вразливі категорії — саме тому ПДВ змінювати небажано, пояснили в Міністерстві фінансів України.

Мінфін зазначає, що підвищення ПДВ, з одного боку, є легким в адмініструванні інструментом, який дозволяє отримати додаткові ресурси. Проте він негативно вплине на громадян, особливо на людей пенсійного віку, яких в Україні 10,2 мільйона.

Замість цього пропонують встановити військовий збір, зокрема на товари, які не є товарами першої необхідності — автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

«Автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями та передаються на користь Збройних сил України, не будуть оподатковуватись військовим збором, оскільки вони не реєструються в Сервісних центрах МВС», — додали в Міністерстві фінансів.