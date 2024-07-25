Аналітичні центри виступили проти урядового законопроєкту про збільшення податків — закликають переглянути деякі норми

Українські аналітичні центри проаналізували урядовий законопроєкт № 11416, який пропонує підвищити деякі податки та збори на час дії воєнного стану. У спільній заяві аналітики зазначили, що в проєкті є «вкрай негативні норми», які можуть завдати економіці значних збитків.

Найбільш негативною пропозицією назвали запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від прибутку. Це збільшить податкове навантаження на платників податків і ускладнить введення бізнесу в Україні. Натомість пропонують підняти ставку ПДВ на рівень, який дозволить отримати цей же рівень надходжень.

Різке підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% може призвести до зниження реальної зарплати та підвищити рівень неофіційного працевлаштування.

Запропонований акцизний податок в євро на підсолоджені газовані води пропонують допрацювати. Акциз має бути пропорційним суспільній шкоді від споживання продукту. Тобто якщо шкідливим вважається цукор, то податок доцільно встановлювати з диференціацією за вмістом цукру в напої.

На думку експертів, пропозиція Мінфіну шукати додаткові надходження за рахунок впровадження нових податків — обтяжлива для держави та бізнесу. Більш раціональне рішення — тимчасово підняти ставки вже існуючих податків, сприяти ефективності роботи органів-регуляторів і боротися з ухиленням від сплати податків. Також важливо скоротити другорядні видатки держбюжету.

Можливе рішення — підвищити ставку ПДВ на 4—5%. Ціни на всі товари й послуги зростуть, але в межах до 5%. Це менш шкідливо для економіки, ніж деякі з пропозицій в законопроєкті.

Американська торговельна палата в Україні теж закликає уряд і парламент переглянути законопроєкт і забезпечити рівні умови для ведення бізнесу. Законопроєкт, на їхню думку, збільшить податкове навантаження на чесних платників податків і стимулюватиме тіньову економіку.