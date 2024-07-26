У Франції диверсанти підпалили залізниці перед відкриттям Олімпіади. Рух потягів у країні паралізований

У Франції за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 сталося масштабне порушення руху швидкісних потягів. Зокрема, сильно ускладнений рух поїздів по атлантичній, північній і східній лініях, що зʼєднують Париж із такими містами, як Лілль, Бордо і Страсбург. Крім того, затримуються рейси між Францією та Бельгією і Великою Британією. Вокзали «Монпарнас» і «Париж-Північний» — два з найбільших у Парижі — паралізовані.

Про це повідомляють Associated Press і France24.

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Французька влада заявила про скоординований акт саботажу, а саме підпали на французькій високошвидкісній залізничній мережі.

«Сьогодні рано-вранці підготовлено та скоординовано провели диверсії на об’єктах [державного залізничного оператора] SNCF. Наслідки для залізничної мережі є масштабними та серйозними. Я щиро вдячний нашим пожежникам, які працюють на постраждалих об’єктах, а також агентам SNCF, які роблять усе необхідне для відновлення мережі», — заявив премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь.

Він додав, що французькі спецслужби та правоохоронні органи вже мобілізовані для пошуку й покарання винних у цих злочинних діях.

Прокуратура Парижу розпочала розслідування за фактом підпалів на французькій мережі високошвидкісної залізниці. Зазначають, що за скоєння цього злочину винним загрожує до 15 років увʼязнення і штраф €225 тисяч.

Крім того, правоохоронці додають, що злочини, пов’язані з «організованим приниженням гідності та спробою приниження небезпечними засобами», можуть каратися 20-річним ув’язненням і штрафом €150 тисяч.

Французькі високопосадовці назвали атаки на високошвидкісну залізничну мережу Франції «злочинними діями» і заявили, що розслідують, чи були вони напряму повʼязані з Олімпійськими іграми. Водночас про постраждалих через підпали не повідомляють.

Збої в роботі залізниць вплинули на близько 800 тисяч мандрівників. Очікується, що затримки триватимуть щонайменше до вихідних, а може й довше, кажуть французькі посадовці.

Міністр транспорту Франції Патріс Вергріете повідомив, що працівники залізниці помітили людей, які тікали з місця пожежі, а потім знайшли там запальні пристрої.

«Все вказує на те, що це злочинні підпали», — зазначив він.

Пізніше він повідомив, що рух залізничний рух помалу відновлюється.