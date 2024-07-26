OpenAI тестує прототип пошуковика SearchGPT на основі штучного інтелекту

Американська компанія OpenAI, розробник чат-боту ChatGPT, запускає прототип власного пошуковика SearchGPT на основі штучного інтелекту з доступом до інформації в інтернеті в режимі реального часу.

Про це пише пресслужба компанії.

Там запевняють, що SearchGPT надаватиме швидкі та актуальні відповіді з надійних джерел. Поки що пошуковик доступний для невеликої групи користувачів — щоб отримати відгуки. Цей прототип тимчасовий, бо його найкращі функції згодом планують інтегрувати безпосередньо в ChatGPT.

Для тих, кому цікаво випробувати прототип, можна стати в чергу за посиланням.

OpenAI

OpenAI вважає, що полегшить користувачам пошук інформації в інтернеті за допомогою розширених розмовних можливостей SearchGPT. Пошуковик швидко й безпосередньо відповідатиме на запитання, надаючи актуальну інформацію з інтернету та чіткі посилання на те, звідки її взяв.

OpenAI

Також у пошуковику можна ставити додаткові запитання та зберігати контекст для кожного запиту. Головна особливість SearchGPT — це дати не просто перелік посилань, а ще й впорядкувати та зрозуміти їх.

OpenAI

Окрім запуску прототипу SearchGPT, компанія також запускає функцію керування для власників сайтів, щоб вони могли контролювати те, як відображаються в SearchGPT. Однак сайти можуть з’являтися в результатах пошуку, навіть якщо вони відмовляються брати участь у генеративному навчанні штучного інтелекту.