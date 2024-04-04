FT: Google може брати гроші за нові преміум-функції пошуковика на основі ШІ

Google розглядає можливість стягнення плати за нові преміальні функції на основі штучного інтелекту. Така модернізація пошукової системи стане першим випадком, коли компанія братиме гроші за свій основний продукт.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Компанія думає над додаванням певних функцій пошуку на основі штучного інтелекту до платних підписок, які наразі пропонують доступ до помічника Gemini AI у Gmail і в Docs.

Традиційна пошукова система Google залишатиметься безкоштовною. Водночас реклама і надалі відображатиметься поряд із результатами пошуку навіть для користувачів платної підписки.

Перед Google постало завдання: як застосувати останні інновації штучного інтелекту, зберігаючи при цьому своє найбільше джерело прибутку — рекламу. Минулого року компанія заробила на рекламі $175 мільярдів.

У травні 2023 року Google почав тестувати експериментальний пошуковий сервіс на основі штучного інтелекту, який надає більш детальні відповіді на запити користувачів. Це обходиться Google дорожче за традиційні відповіді, оскільки ШІ споживає значно більше обчислювальних ресурсів, як порівняти із класичним пошуком.

Наразі Google експериментує із Search Generative Experience в основній пошуковій системі, доступ до якої отримали кілька вибраних користувачів, зокрема деякі передплатники пакета Google One.

Частина аналітиків вважає, що рекламний бізнес Google, імовірно, постраждає, якщо пошуковик надаватиме більш повні відповіді, створені штучним інтелектом, і користувачі не потребуватимуть переходу на сайти. До того ж власники сайтів побоюються, що менше користувачів відвідуватимуть їхні сторінки, якщо пошук Google на основі штучного інтелекту витягуватиме інформацію із сайтів і представлятиме її користувачам одразу.

Поки що немає ясності, коли компанія буде готова запустити платну функцію пошуковика зі штучним інтелектом.